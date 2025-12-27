Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Врач предупредила россиян о «переходящих на темную сторону» новогодних салатах

Врач Рябова: попытки доесть новогодние салаты грозит токсикоинфекциями
Алексей Куденко/РИА Новости

Доедание новогодних салатов через сутки после приготовления может обернуться токсикоинфекциями (острыми инфекционными заболеваниями, возникающими из-за употребления пищи, зараженной болезнетворными бактериями и их токсинами. — «Газеты.Ru»), заявила ТАСС аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

Она назвала «большой проблемой» январских праздников попытку съесть все, что было наготовлено к Новому году.

«Иногда это приводит в том числе к пищевым токсикоинфекциям, потому что салаты, заправленные майонезом, не хранятся больше суток. Дальше уже блюдо «переходит на темную сторону» — и можно <...> отравиться», — сказала эксперт.

Она призвала умеренно потреблять еду и напитки.

«Во всем хороша мера: не стоит за всю новогоднюю ночь пытаться съесть весь холодильник», — заявила врач.

До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности алкоголя в новогоднюю ночь. По ее словам, его чрезмерное употребление усугубляет отравление и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

Ранее врач назвал самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516325_rnd_2",
    "video_id": "record::195c5c6e-5b87-4e5e-8814-a8706c20a9be"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+