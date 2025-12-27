Врач предупредила россиян о «переходящих на темную сторону» новогодних салатах

Доедание новогодних салатов через сутки после приготовления может обернуться токсикоинфекциями (острыми инфекционными заболеваниями, возникающими из-за употребления пищи, зараженной болезнетворными бактериями и их токсинами. — «Газеты.Ru»), заявила ТАСС аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

Она назвала «большой проблемой» январских праздников попытку съесть все, что было наготовлено к Новому году.

«Иногда это приводит в том числе к пищевым токсикоинфекциям, потому что салаты, заправленные майонезом, не хранятся больше суток. Дальше уже блюдо «переходит на темную сторону» — и можно <...> отравиться», — сказала эксперт.

Она призвала умеренно потреблять еду и напитки.

«Во всем хороша мера: не стоит за всю новогоднюю ночь пытаться съесть весь холодильник», — заявила врач.

До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности алкоголя в новогоднюю ночь. По ее словам, его чрезмерное употребление усугубляет отравление и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.

