Актер из «Бригады» отреагировал на слухи о проблемах с сердцем

Актер и каскадер Александр Иншаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг слухи о проблемах с сердцем.

Иншаков уверил, что хорошо себя чувствует. Артист не исключил, что, возможно, поучаствует в новых проектах. Он заявил, что время покажет.

27 декабря Telegram-канал Mash утверждал, что Иншаков попал в больницу в состоянии средней степени. Ему якобы диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма. Заявлялось, что артист пробыл в отделении терапии четыре дня.

Александр Иншаков снимался в таких проектах, как «Бригада», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Такси-блюз».

В декабре 2023 года Иншаков подал в суд на миллиард рублей против блогерши Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки, к иску присоединились 22 человека. Он требовал компенсации морального вреда. 10 января Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление.

Иншаков назвал недоразумением отказ суда рассматривать его заявление. Он заявлял, что планирует подать новый иск против блогерши из-за «голой вечеринки» и добавил, что ее извинения — «для детей».

