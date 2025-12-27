БПЛА атаковали Калугу

На окраине Калуги днем уничтожили пять дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он уточнил, что их ликвидировали средства ПВО (противовоздушной обороны). На места падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, при налетах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На этом фоне в калужском аэропорту с 14:53 временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

