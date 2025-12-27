Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

БПЛА атаковали Калугу

Силы ПВО сбили пять беспилотников на окраине Калуги
Станислав Красильников/РИА Новости

На окраине Калуги днем уничтожили пять дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он уточнил, что их ликвидировали средства ПВО (противовоздушной обороны). На места падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, при налетах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На этом фоне в калужском аэропорту с 14:53 временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516397_rnd_6",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+