В Госдуме обвинили «секту либералов» в проблемах с образованием в РФ

Минпросвещения направило в регионы инструкцию для педагогов, как вести себя с учениками в конфликтных ситуациях. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что рекомендации помогут. Однако он выразил уверенность, что закон об образовании следует пересмотреть.

«Я не педагог, не берусь оценивать эффективность подобных инструкций заблаговременно. Хотя, конечно, надеюсь, что в какой-то мере они будут работать, но уверен, что сработают не для всех. К сожалению, несколько десятилетий господства тоталитарной секты либералов в нашей стране привели к совершенно катастрофическим последствиям для здравоохранения и образования. Поскольку и то и другое было объявлено услугами, что совершенно нелепо. Услуга — когда вы для кого-то делаете то, что он считает нужным. Ни пациенты, ни ученики, ни их родные и близкие в принципе не располагают сведениями, нужными для того, чтобы правильно понимать, что в конкретном случае им нужно. Здравоохранение и образование не могут быть услугами, но за время распространения этого заведомо ложного измышления получилось, что в школе главной фигурой считался ученик, а учитель должен был потакать всем капризам», — заявил он.

Вассерман считает, что закон об образовании следует пересмотреть, убрав из него концепцию «услуги». Депутат объяснил, почему в министерстве призвали педагогов действовать во время конфликта в правовом поле.

«Ученики, чувствуя свою безнаказанность, за несколько десятилетий нашли приемы психологического давления на учителей совершенно разрушительные, и известно уже множество случаев, когда учителей совершенно сознательно доводили, что называется, до белого каления и вынуждали выскакивать за пределы этого самого правового поля. Отсюда и напоминание. Скорее всего, придется еще смотреть, как работают эти инструкции, что-то в них дополнять, что-то заменять. И более того, полагаю, что рано или поздно придется на уровне закона об образовании что-то очень серьезно менять. В самом этом законе заложена трактовка образования как услуги, и хотя в принципе из текста закона понятие образовательная услуга в общем-то убрано, оставлено только применительно к разным платным дополнительным занятиям, но сама концепция осталась, и придется именно концепцию закона серьезно пересматривать», — подчеркнул парламентарий.

До этого в Минпросвещения подготовили рекомендации для педагогов в условиях конфликта с учениками. В министерстве объяснили агрессию учеников трудностями в социализации и психологическими травмами. Кроме того, были подготовлены инструкции — как действовать в случае физической агрессии. Учителям рассказали, как можно снизить эмоциональный накал в конфликте и сохранить выдержку.

