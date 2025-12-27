Размер шрифта
На Финляндию обрушится зимний шторм «Ханнес»

yle: в Финляндии зимний шторм «Ханнес» создал угрозу работы транспорта
Финляндию накрыл мощный зимний шторм, получивший название «Ханнес», который представляет угрозу для транспортной системы и инфраструктуры страны. По всей территории государства действует предупреждение об опасных погодных условиях, объявленное национальным Метеорологическим институтом, пишет Yle.

Синоптики отмечают быстрое усиление северо-западного ветра, начавшееся в субботу днем. Наиболее серьезные предупреждения об опасном ветре выпущены для западных регионов, Аландских островов и Лапландии, где скорость порывов может достигать 25 м/с на побережье и превышать 33 м/с в горных районах Лапландии, что соответствует ураганному ветру.

Ожидается, что шторм приведет к падению деревьев, обрыву линий электропередач и, как следствие, к перебоям в движении транспорта и отключениям электроэнергии.

Особую тревогу вызывает ситуация в морской акватории Ботнического залива, особенно в его южной части, где прогнозируется крайне неблагоприятное волнение с высотой волн более семи метров. Судам рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

Ранее более сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды.

