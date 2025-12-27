Размер шрифта
Россиянам посоветовали, что посмотреть в новогодние праздники

Продюсер Чурбанов посоветовал посмотреть «Один хороший день» в новогодние праздники
Генеральный продюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал проекты шорт-листа, которые можно включать в «семейное киноменю» на новогодние праздники.

Чурбанов порекомендовал проекты «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «ЖИГА. На полной скорости», «Мой друг кот и Пушкин», «Семейный призрак». Он также выделил два проекта по истории России XX века: «Таганрог» и «Дорогой Вилли».

По словам Чурбанова, выбор фильмов для просмотра, а особенно с детьми, лучше воспринимать как составление меню: важна не только «упаковка» или «описание» блюда, но и то, из чего оно приготовлено.

«Хорошее кино — как блюда за праздничным столом: они и выглядят отлично, и создают настроение, и полезны, особенно маленьким зрителям. И главное — из чего «приготовлено киноблюдо», кто его «готовил» и с каким посылом. «Мы становимся тем, что едим» — и это особенно работает, когда речь идет о том, что мы смотрим», — отметил эксперт.

Чурбанов посоветовал ориентироваться на три простых критерия: кто герой, какие ценности он защищает, и к чему в финале приводят его решения. А чтобы просмотр не превращался в «потребление контента», после фильма можно коротко обсудить его всей семьей: что особенно запомнилось, какой выбор героя повлиял на его историю, и что бы дети сделали на его месте.

«Я всегда повторяю: психика сильнее, имея в виду влияние на человека его осознанных установок и неосознаваемых проявлений. Огромная их часть приходит и «оседает» из талантливо сделанных образов, ярких и вовлекающих эмоций при просмотре фильмов. Поэтому желаю всем украсить Новый год достойным кино — на радость всей семье и на пользу детям», — заключил продюсер.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему стоит посмотреть сериал «Таганрог».

