Бабченко рассказал, что опасается новых покушений

Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине, заявил, что через два месяца снова начнет опасаться покушения. Об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил, что заказчику убийства теперь понадобится время на то, чтобы отойти от «шока» и выстроить новую операцию.

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«А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить — началась на тебя охота опять, или нет», — добавил Бабченко.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что инсценировка убийства журналиста была необходима для того, чтобы обнаружить связь организатора убийства с заказчиками. По словам депутата Рады Антона Геращенко, Бабченко сам пошел на такой шаг.

Новости об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день в СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.