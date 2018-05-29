Суд на Украине отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

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Апелляционный суд в Херсонской области принял решение отложить рассмотрение апелляции в связи с арестом главы портала РИА «Нововсти» Украина Кирилла Вышинского на 1 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Вышинский попросил о переносе заседания, так как на нем не мог присутствовать его адвокат из-за занятости в других делах. Судья заявил, что ближайшая дата, которая свободна для судебного заседания, -— это 1 июня.

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«Заседание состоится в 10.00», — заявил судья.

Ранее российский президент Владимир Путин отвечая на вопрос французского журналиста о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, напомнил о задержании главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского в Киев.