В Германии мужчина устроил стрельбу на улице

В Германии в городе Зальцгиттер мужчина на улице расстрелял двух женщин, сообщает RegionalSalzgitter.

Уточняется, что 30-летняя женщина была убита, вторая 32-летняя женщина — ранена. После нападения мужчина скрылся, полиция объявила его в розыск.

По предварительным данным, нападавший — 38 летний мужчина. Полицейские установили его имя, но отказались называть его.

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Также сообщается, что нападавший и одна из женщин состояли в отношениях и воспитывали четверых детей.

Ранее во Флориде в городе Панама Сити произошла стрельба на территории жилого комплекса. Нападавший открыл огонь по представителям правоохранительных органов и был застрелен.