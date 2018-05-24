Под Ростовом школьник открыл стрельбу по одноклассникам из пневматики

Следственный комитет проверит инцидент в городе Шахты Ростовской области, где, по сообщениям СМИ, школьник открыл огонь по одноклассникам из пневматического ружья. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

«Сегодня в СМИ размещена информация о том, что 22 мая 2018 года в Шахтах школьник обстрелял из пневматического ружья одноклассников. Один ребенок пострадал», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после полицейской проверки все участники происшествия были установлены.

С учетом того, что участниками инцидента были дети, СК запросит у полиции информацию о происшествии и проведет его проверку.

Ранее сообщалось, что в Курганской области проверят все школы после стрельбы в Шадринске.