Путин призвал подумать об увеличении числа пожарных

Президент России Владимир Путин призвал ответственно отнестись к вопросу об увеличении личного состава противопожарных служб, сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать», — сказал Путин.

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Президент также отметил, что было бы правильно разработать ориентиры оценки пожарной безопасности, но добавил, что они должны быть гибкими и оперативно изменяться.

Ранее в МЧС сообщили, что треть торговых центров в России не соответствует нормам пожарной безопасности.