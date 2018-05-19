В Чечне установили личности всех напавших на церковь в Грозном
Возглавляющий Чечню Рамзан Кадыров заявил, что после нападения на церковь в Грозном удалось установить личности всех нападавших. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, двое нападавших живут в селе Гелдаган, а третий из поселка Аргунский под Грозным.
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«По данным МВД по Чеченской Республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — отметил Кадыров.
Он также добавил, что любой, кто попытается нарушить безопасность жителей Грозного, будет немедленно уничтожен.
Ранее Кадыров рассказал, что личность одного из совершивших нападение на церковь в Грозном удалось установить.