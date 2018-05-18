Очевидцы заявили о выживших после крушения Boeing на Кубе

Очевидцы крушения самолета Boeing-737 на Кубе заявили о выживших, которых увозили медики, сообщает Reuters.

Также сообщается, что самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.

По уточненным данным, самолет упал на сельскохозяйственные поля между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

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В свою очередь телеканал CNN сообщает, что три пассажира находятся в критическом состоянии.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.

По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира.