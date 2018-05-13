СМИ: украинские студенты прошли практику в Крыму

Студентов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко прошли практику в Крыму. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая. Они якобы проходили практику по специальности «туризм» и совершили путешествие из города Судак — до перевала Ангар.

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Как отмечается, данное мероприятие предположительно было согласовано с СБУ. При этом пресс-служба ведомства опровергает данную информацию.

Ранее на Украине призвали стянуть войска на границу с Крымом.

С данным призывом к правительству Украины обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.