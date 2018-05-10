За вовлечение детей в несанкционированные акции могут ввести ответственность

На сайте Госдумы было опубликовано сообщение о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента проекта закона, предусматривающего введение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Сообщается, что законопроект «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии» внесли на рассмотрение депутаты А.И.Аршинова, А.Б.Выборный, О.В.Окунева, Е.В.Ревенко.

Ранее сообщалось, что задержанных на несогласованной акции в Москве несовершеннолетних отпустили после бесед.