На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков. Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.

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На Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым также присутствуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как ранее сообщили в Минобороны, в военном параде принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.