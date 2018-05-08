Гройсман назвал причину массового отравления детей в украинской школе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти из-за локального распыления вещества. Об этом сообщает УНН.

«Первая версия — что произошло распыление локально какого-то вещества. Но правоохранители сейчас работают и лаборатории работают для того, чтобы выявить это вещество», — сказал Гройсман.

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По его словам, состояние детей улучшается.

Ранее сообщалось, что двое военных потеряли сознание около школы в городе Черкассы, где произошло массовое отравление детей.

8 мая в Черкассах произошло массовое отравление детей, во время линейки в одной из школ 17 учеников потеряли сознание.