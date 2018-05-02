Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке сибирской язвы в Китае, от которой на данный момент погиб один человек. Памятка опубликована на сайте ведомства.

«По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных», — говорится на сайте ведомства.

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В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевшие сибирской язвой заразились при контакте с больными домашними животными — курами и овцами.

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