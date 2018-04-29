У посольства США в Варшаве проходит акция в поддержку России

Уличная акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит возле здания посольства США в Варшаве, сообщает РИА «Новости».

Несколько десятков человек пришли к посольству с флагами России и Сирии. Они выражают свое негодование по поводу действий США в Сирии.

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Также протестующие требуют от властей США прекратить агрессивные действия в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума.

Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. По словам Захаровой, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации.