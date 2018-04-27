В Иркутске потушили девять лесных пожаров

В Иркутской области за прошедшие сутки потушили девять лесных пожаров площадью почти 130 га. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«За минувшие сутки, 26 апреля, в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и семь не лесных гектаров. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах», — говорится в сообщении на сайте.

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Отмечается, что при тушении пожаров были задействованы 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан и 30 единиц наземной техники. Также в тушении участвовал самолет Як-18, его налет составил 4 часа 10 минут.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возникли 17 лесных пожаров за сутки.