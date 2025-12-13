Попытки евробюрократов уничтожить западную цивилизацию вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Навязчивые попытки бюрократов ЕС уничтожить западную цивилизацию — ее людей, ценности, традиции, культуру, права собственности и институты — вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил», — написал он.

До этого Дмитриев заявил, что западные чиновники скорее начнут мировую войну, чем позволят президенту США Дональду Трампу добиться мира. Таким образом он отреагировал на публикацию венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. В ней политик утверждает, что генсек НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине.

Накануне издание The Spectator сравнило президента Украины Владимира Зеленского, британского премьер-министра Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и лидера Франции Эммануэля Макрона со школьниками на автобусной остановке.

Ранее генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира.