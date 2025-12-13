На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число вернувшихся в Россию репатриантов выросло за два года

МВД: около 8,3 тыс соотечественников-репатриантов прибыли в Россию за два года
true
true
true
close
Shutterstock

За два года с начала реализации указа президента РФ о введении института репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа в Россию прибыли около 8,3 тысячи человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что с 1 января 2024 года в России действует программа содействия добровольному переселению соотечественников. По словам Волк, за 11 месяцев 2025 года количество поданных заявлений на участие в программе увеличилось в 2,3 раза и превысило 6,7 тысячи, а число фактически переселившихся выросло в 4,2 раза и достигло более 6,5 тысячи человек.

Представитель МВД уточнила, что репатрианты могут выбирать любой субъект РФ для переселения, получают компенсацию расходов на оформление виз и правового статуса и освобождаются от уплаты таможенных платежей. Доля репатриантов в общей численности переселившихся составила 26%, а среди переехавших из недружественных государств — около 60%.

В сентябре 2025 года указом президента был расширен перечень лиц, относящихся к категории репатриантов, включая соотечественников, родившихся и ранее проживавших на территории новых субъектов РФ. Кроме того, регионам предоставлена возможность оказывать переселенцам финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами