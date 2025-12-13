Число вернувшихся в Россию репатриантов выросло за два года

МВД: около 8,3 тыс соотечественников-репатриантов прибыли в Россию за два года

За два года с начала реализации указа президента РФ о введении института репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа в Россию прибыли около 8,3 тысячи человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что с 1 января 2024 года в России действует программа содействия добровольному переселению соотечественников. По словам Волк, за 11 месяцев 2025 года количество поданных заявлений на участие в программе увеличилось в 2,3 раза и превысило 6,7 тысячи, а число фактически переселившихся выросло в 4,2 раза и достигло более 6,5 тысячи человек.

Представитель МВД уточнила, что репатрианты могут выбирать любой субъект РФ для переселения, получают компенсацию расходов на оформление виз и правового статуса и освобождаются от уплаты таможенных платежей. Доля репатриантов в общей численности переселившихся составила 26%, а среди переехавших из недружественных государств — около 60%.

В сентябре 2025 года указом президента был расширен перечень лиц, относящихся к категории репатриантов, включая соотечественников, родившихся и ранее проживавших на территории новых субъектов РФ. Кроме того, регионам предоставлена возможность оказывать переселенцам финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян.