Напавший на школу в Стерлитамаке подросток арестован

Подростка, напавшего с ножом на учеников и учительницу в Стерлитамаке, взяли под стражу по решению суда, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следственных органов о мере пресечения в отношении 17-летнего подростка в виде заключения под стражу удовлетворено судом», — заявил представитель городского суда.

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Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке.

Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой. Подросток был задержан в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь.