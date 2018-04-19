В здании МИДа России не нашли подозрительных предметов

В здании Министерства иностранных дел России не обнаружили подозрительных предметов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проверка всех помещений здания завершена, угроза взрыва не подтвердилась», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что здание МИДа в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», — сказал источник.

Он добавил, что количество эвакуированных неизвестно.

Также ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали Госдуму.