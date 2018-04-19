На востоке Москвы из-за возгорания в кафе эвакуировали ТЦ

Из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы после возгорания были эвакуированы 650 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его словам, очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе, расположенном в ТЦ «Измайловский». Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

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Данных о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали около 800 человек из торгово-развлекательного центра в Ярославле из-за возгорания проводки в одном из магазинов.

4 апреля в Москве эвакуировали торговый центр Metro из-за срабатывания пожарной сигнализации. Причиной инцидента стал прорыв трубы с горячей водой.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.