В Киеве произошел взрыв
В Киеве возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации украинской столицы.
«В дежурную часть поступила информация о взрыве на пр.Победы, 93 возле здания «Киевэнерго». Поврежден фасад здания», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительной информации, злоумышленник мог использовать гранату.
Как отмечается, в результате данного инцидента никто не пострадал.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в игорном заведении Житомирской области произошел взрыв.
Взрывотехники считают, что причиной взрыва могла послужить граната РГД-5.