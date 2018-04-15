В Киеве произошел взрыв

В Киеве возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации украинской столицы.

«В дежурную часть поступила информация о взрыве на пр.Победы, 93 возле здания «Киевэнерго». Поврежден фасад здания», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, злоумышленник мог использовать гранату.

Как отмечается, в результате данного инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в игорном заведении Житомирской области произошел взрыв.

Взрывотехники считают, что причиной взрыва могла послужить граната РГД-5.