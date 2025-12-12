На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Комздраве Петербурга рассказали о состоянии пострадавшего при прорыве трубы

Комздрав Петербурга: пострадавший в результате прорыва трубы госпитализирован
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Пожилой мужчина, пострадавший в результате прорыва кипятка на улице Маршала Казакова в Петербурге, госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета здравоохранения Северной столицы.

«Мужчина, пострадавший вчера во время прорыва трубы на улице Маршала Казакова, госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с неглубокими ожогами (5%, 1-2 степени) и переломом», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что лечение находится на контроле председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

О происшествии сообщалось 11 декабря. По данным Telegram-канала 78, помимо мужчины, пострадала школьница. О ее состоянии не сообщается. Из-за аварии трамваи №56 и №60 следовали по измененным маршрутам.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами