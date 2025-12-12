В Комздраве Петербурга рассказали о состоянии пострадавшего при прорыве трубы

Пожилой мужчина, пострадавший в результате прорыва кипятка на улице Маршала Казакова в Петербурге, госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета здравоохранения Северной столицы.

«Мужчина, пострадавший вчера во время прорыва трубы на улице Маршала Казакова, госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с неглубокими ожогами (5%, 1-2 степени) и переломом», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что лечение находится на контроле председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

О происшествии сообщалось 11 декабря. По данным Telegram-канала 78, помимо мужчины, пострадала школьница. О ее состоянии не сообщается. Из-за аварии трамваи №56 и №60 следовали по измененным маршрутам.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.