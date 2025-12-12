Российский футболист рассказал, открыт ли он к предложениям из Европы

Футболист Миранчук заявил, что он открыт к предложениям из Европы

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что он открыт к предложениям от европейских клубов.

«Если из Европы что-нибудь придёт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь. Но пока связываю свою судьбу с «Атлантой», — сказал Миранчук.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук сравнил игру в США и России.