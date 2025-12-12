Дмитриев предупредил о последствиях из-за заморозки активов России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X предупредил о серьезных последствиях для Европейского союза (ЕС) в случае бессрочной заморозки российских активов.

»[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость», — написал Дмитриев в ответ на пост Орбана.

До этого премьер Венгрии заявил на своей странице в X, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов нанесет «непоправимый» ущерб региональному объединению. По его словам, в Брюсселе собираются «перейти Рубикон».

Орбан обратил внимание, что до сих пор вопрос о продлении блокировки активов РФ поднимался в Европейском союзе каждые шесть месяцев. При этом страны — члены принимали единогласное решение по данному вопросу.

