Белоруссия впервые подготовила пилотов гражданской авиации

«БелТА»: Белоруссия подготовила первый выпуск гражданских пилотов
Максим Блинов/РИА Новости

В Минске 12 декабря состоялся первый в истории Беларуси выпуск курсантов, обучавшихся на пилотов гражданской авиации. Об этом сообщило государственное агентство «БелТА».

«Курсантам, прошедшим обучение по специальности «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» в Белорусской государственной академии авиации, были торжественно вручены лицензии коммерческих пилотов и дипломы, подтверждающие окончание высшего учебного заведения», - говорится в официальном сообщении.

Как подчеркивает агентство, все выпускники будут трудоустроены в республике, оставшись работать на благо белорусской авиации.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси, Алексей Ляхнович, прокомментировал это событие словами: «Кажется, совсем недавно президентом было принято историческое решение о формировании национальной школы пилотов. Сегодня мы видим, как это решение реализовано. Мы смогли это осуществить и приблизились к укреплению национальной безопасности нашей страны».

Подготовка специалистов в области гражданской авиации в Беларуси стартовала в 2021 году по личному распоряжению президента республики Александра Лукашенко.

Ранее в России нашли способ ускорить производство авиации.

