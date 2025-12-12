На Западе заявили, что Украина планирует вступить в Евросоюз к 2027 году

Financial Times: Украина хочет вступить в Евросоюз к 2027 году

Украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В материале отмечается, что Брюссель поддерживает устремление украинских властей. Еврокомиссия предлагала рассмотреть прием Украины в ЕС еще в 2024 году. Тогда эти планы сорвались из-за вето Венгрии.

Обычно переговоры о вступлении в ЕС продолжаются более 10 лет, однако конкретных рамок по принятию решения нет.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил, что ЕС поддерживает вступление Украины в политическое объединение к 2028 году, однако для этого Киеву нужно ускорить необходимые реформы.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что Киев сможет закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в течение 2026 года.

Ранее Евросоюз приблизился к согласованию плана финансирования Украины.