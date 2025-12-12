В Румынии зафиксировали второе заболевание лепрой

Второй случай заболевания проказой (лепрой) за сутки зафиксирован в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения уезда Клуж.

«Сегодня, 12.12.2025, подтвержден второй случай лепры, и еще два случая проходят клиническое и микробиологическое обследование на основе кожных поражений и эпидемиологических критериев», — говорится в сообщении на сайте Управления общественного здравоохранения уезда Клуж.

Как отмечается, зараженные девушки являются родственницами, они приехали из Индонезии. Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете сообщил, что впервые за 44 года в стране официально было диагностирован случай проказы у женщины из Азии, которая работала массажном салоне в городе Клуж-Напока.

Венгерский минздрав сообщил, что признаки лепры были выявлены у трех сотрудников салона в городе Клуж-Напока. Установлено также, что заболевание также было у матери зараженных девушек. До приезда в Румынию он месяц жили с ней в одной квартире, вероятно, тогда и произошло заражение.

Проказа, или лепра, — это хроническое инфекционное заболевание, затрагивающее кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и другие органы. Возбудителями этого заболевания являются микобактерии Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis.

До этого ученые выяснили, что проказа появилась в Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Как выяснили исследователи, болезнь была широко распространена на континенте задолго до контактов с европейцами.

