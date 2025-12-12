Названа неочевидная причина раннего старения сердца

Нелеченое обструктивное апноэ сна может значительно ускорять старение сердечно-сосудистой системы и повышать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Миссури и Медицинской школы Джоан Эдвардс Университета Маршалла. Работа опубликована в журнале npj Aging.

Ученые использовали долгосрочную экспериментальную модель на мышах, которая воспроизводит характерные для апноэ сна эпизоды периодического снижения уровня кислорода в крови во время сна. Такой режим имитирует состояние, при котором дыхание у человека во сне регулярно прерывается, вызывая кратковременную гипоксию.

Наблюдения показали, что длительное воздействие прерывистой гипоксии приводило к значительно более высокой смертности по сравнению с животными, дышавшими нормальным воздухом. При этом у подопытных развивались признаки ускоренного сердечно-сосудистого старения: повышалось артериальное давление, ухудшалась работа сердца, снижалась эластичность сосудов, нарушался коронарный кровоток и появлялись изменения электрической активности миокарда.

По словам одного из авторов исследования, профессора Университета Миссури Мохаммада Бадрана, последствия апноэ сна выходят далеко за рамки плохого качества сна. Хронический физиологический стресс, вызванный повторяющейся нехваткой кислорода, накапливается и со временем фундаментально меняет структуру и функции сердечно-сосудистой системы, ускоряя биологическое старение и повышая риск смерти.

Руководитель исследования Дэвид Гозал отметил, что, хотя клинические данные давно связывают апноэ сна с сердечно-сосудистыми заболеваниями, экспериментальная модель позволила проследить эти эффекты на протяжении всей жизни и без влияния сопутствующих факторов. Это, по его словам, делает вывод однозначным: нелеченое апноэ сна — не безобидное состояние, а прогрессирующее заболевание с потенциально фатальными последствиями.

Авторы подчеркивают, что результаты особенно важны для регионов с высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и недиагностированного апноэ сна. Ранняя диагностика и своевременное лечени могут сыграть ключевую роль в снижении долгосрочных рисков для сердца и увеличении продолжительности жизни.

