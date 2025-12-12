Губерниев рассказал, когда лыжница Степанова выступит с флагом и гимном

Губерниев: не далек тот день, когда Степанова сможет выступить с флагом и гимном

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что лыжница Вероника Степанова скоро сможет выступать на соревнованиях с флагом и гимном, передает Sport24.

«Вероника, наверное, отдает себе отчет, что сейчас получить нейтральный статус ей сложновато. Но все очень быстро меняется. Не удивлюсь, если совсем скоро Вероникина и наша общая мечта сбудется, и Степанова будет выступать с флагом и гимном», — сказал Губерниев.

11 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов до всех международных соревнований, а не только до квалификационных стартов на Олимпиаду-2026.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее чемпиону России отказали в нейтральном статусе.