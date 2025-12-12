«Единая Россия» предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского

«Единая Россия» предложит центральной избирательной комиссии России (ЦИК) кандидатуру Валерия Горюханова для замещения вакантного мандата экс-депутата Госдумы РФ Анатолия Вороновского. Об этом приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее сына бывшего госсекретаря Дагестана лишили мандата из-за коррупции.