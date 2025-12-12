В Верховной раде назвали нового главу МИД Украины

На Украине произошли кадровые перестановки в министерстве иностранных дел. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Новым министром иностранных дел станет [первый заместитель главы МИД] Сергей Кислица», — написал он.

По его словам, действующий глава МИД Андрей Сибига возглавит украинское посольство в Польше.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы своего офиса после увольнения Андрея Ермака. По его словам, этот пост могут занять министр обороны Денис Шмыгаль, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, председатель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов и заместитель главы офиса президента Украины по военным вопросам Павел Палиса.

До этого в Раде заявили, что украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака.