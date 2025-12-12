На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде назвали нового главу МИД Украины

Железняк: главой МИД Украины станет Кислица, Сибигу направят послом в Польшу
close
112 Украина

На Украине произошли кадровые перестановки в министерстве иностранных дел. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Новым министром иностранных дел станет [первый заместитель главы МИД] Сергей Кислица», — написал он.

По его словам, действующий глава МИД Андрей Сибига возглавит украинское посольство в Польше.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы своего офиса после увольнения Андрея Ермака. По его словам, этот пост могут занять министр обороны Денис Шмыгаль, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, председатель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов и заместитель главы офиса президента Украины по военным вопросам Павел Палиса.

До этого в Раде заявили, что украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами