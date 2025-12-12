На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрисколла отстранили от переговоров по Украине из-за Хегсета

Telegraph: Дрисколла отстранили от переговоров по Украине по просьбе Хегсета
Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Reuters

Министр армии США Дэн Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по инициативе шефа Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что отстранение министра произошло из-за того, что Дрисколл «вышел за рамки своих полномочий». При этом точная причина такого решения не уточняется.

«Было замечено, что он (Дрисколл — прим. ред.) слишком сильно напрягается, и ему дали пощечину», — заявил источник.

В ноябре Дрисколл приезжал на Украину для представления мирного плана США по урегулированию, однако его визит не увенчался успехом, поскольку соглашения предполагало территориальные уступки.

Во время поездки министр обещал украинской стороне, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону», если украинские войска будут выведены из Донбасса.

Около двух недель назад американский представитель должен был вернуться в Киев для продолжения переговоров, но так и не совершил визита. Неназванный украинский чиновник предположил, что Дрисколлу «не разрешили приехать». Он добавил, что делегация со стороны Украины «была удивлена» из-за сложившихся обстоятельств.

Источники издания отметили, что отсутствие Дрисколла может быть частью «более широкой борьбы за власть» и контроль над мирными переговорами.

Ранее Ушаков заявил, что изменения в мирном плане США будут «не в пользу России».

