В Госдуме призвали прекратить травить россиян канцерогенами

Отказ правительства РФ ограничить использование пальмового масла при производстве пищевых продуктов позволит и дальше продавать россиянам вредные продукты. Об этом «Газете.Ru» заявил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Прямо скажем — это отписка. Ее авторы доказывают безвредность пальмового масла. Что ж, качественное масло даже полезно, только стоит оно почти как красная икра, а пищепром использует самые дешевые и опасные виды, а мы эту отраву потребляем. В среднем по полкило в месяц на человека. Правительство рапортует о введении с 1 января нового стандарта для пальмового масла. Однако в нем нет главного: норм по содержанию глицидиловых эфиров — канцерогенов, возникающих при температурной обработке пальмового масла. Так что этот ГОСТ никак не препятствует поступлению на прилавки вредных продуктов», — сказал он.

Миронов назвал недостаточными требования о запрете на использование пальмового масла в структурах, организующих питание детей.

«Правильный шаг. Но что делать с готовыми продуктами, в том числе молочными, кондитерскими, хлебобулочными изделиями, которыми питаются наши дети. Мы также предлагали запретить закупку опасных продуктов для медорганизаций. Об этом правительство молчит. И, между прочим: если наши чиновники так уверены в безвредности пальмового масла, с чем тогда связан упомянутый запрет для детских учреждений. Неувязочка получается! Мы продолжаем настаивать на том, что бесконтрольный оборот пальмового масла угрожает здоровью нации и прежде всего подрастающего поколения. Хватит травить людей! Если правительство игнорирует тревогу депутатского корпуса, будем готовить законодательные инициативы, обращаться к президенту, но так этого дела не оставим», — заключил он.

14 октября сообщалось, что в Госдуме подготовили проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла при производстве продуктов. По мнению депутатов, на пальмовое масло следует ввести акцизы и повысить ставку таможенной пошлины.

16 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло во всех детских продуктах.

В ответ на обращение Госдумы правительство заявило, что действующие на территории России правила по производству, перевозке, хранению и использованию пальмового масла обеспечивают поступление на рынок безопасной для взрослых и детей продукции. В документе говорится, что в отчетах ВОЗ и Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) отсутствуют доказательства рисков для здоровья детей при употреблении пальмового масла.

Правительство отмечает, что для защиты населения в России разработан новый межгосударственный стандарт для пальмового масла, который вступает в действие в действие с 1 января будущего года. Кроме того, требованиями санитарно-эпидемиологических правил устанавливается запрет на использование пальмового масла во всех структурах, организующих питание детей. Также нельзя использовать растительные жиры в молочной продукции, в частности, в мороженом.

Ранее россиянам назвали главную опасность пальмового масла.