Умерла британская писательница Джоанна Троллоп

Британская писательница-романист Джоанна Троллоп скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ее близких.

В своем обращении ее дочери Луиза и Антония сообщили, что их «любимая и вдохновляющая мать» мирно прожила свои последние дни в доме в Оксфордшире. Женщины не стало в четверг, 11 декабря. Точные причины ее смерти неизвестны.

Дата и место прощания станут известны позже.

В своих произведениях женщина поднимала темы романтики и интриг в центральной Англии. Одними из самых известных ее произведений являются романы «Дочь пастора Хардинга», «Жена ректора», «Женитьба на любовнице» и «Невестки».

Ее литературный агент Джеймс Гилл заявил, что Троллоп была одной из самых любимых, признанных и широко известных писательниц современности. По его словам, оплакивать гибель деятеля искусств будут не только ее близкие и друзья, но и бесконечное количество друзей, а также читатели.

Книги женщины были переведены более чем на 25 языков, а некоторые из них были экранизированы для телевидения.

Троллоп родилась в 1943 году в графстве Глостершир и является родственницей известного английского писателя и государственного деятеля XIX века Энтони Троллопа. Она окончила Оксфордский университет. До начала своего творческого пути Троллоп работала в британском министерстве иностранных дел, а писать начала в 1980 году.

Ранее автор книги «Шопоголик» умерла после борьбы с раком мозга.