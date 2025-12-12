Мужчина умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами

Власти здравоохранения Массачусетса объявили о первом подтвержденном в штате случае тяжелого и неизлечимого заболевания легких, связанного с воздействием камня при изготовлении с кухонных столешниц, пишет Fox News.

По данным Департамента здравоохранения Массачусетса, погибший — 40-летний мужчина, который более 14 лет работал в индустрии каменных столешниц. Мужчина регулярно занимался резкой, шлифовкой и полировкой плит, то есть выполнял те виды работ, при которых образуется опасная для дыхания кристаллическая кремнезёмная пыль. Именно она, попадая в легкие, вызывает необратимые изменения и оставляет рубцы в легочной ткани.

Диагноз — силикоз — был подтвержден у мужчины недавно, и, как подчеркивают специалисты, это заболевание может иметь смертельные последствия. Силикоз развивается медленно и часто диагностируется слишком поздно. Зачастую между началом воздействия кремнезема и появлением первых симптомов проходит много лет. На ранних стадиях признаки могут быть расплывчатыми — усталость, одышка при нагрузке, периодический кашель. Позже появляются постоянный кашель, выраженная одышка, боль в груди. При прогрессировании заболевание способно приводить к тяжелым осложнениям: раку легких, туберкулезу, дыхательной недостаточности и смерти.

Специалисты подчеркивают, что подавляющее большинство случаев заболевания связано именно с профессией: силикоз крайне редко диагностируется у людей, не подвергавшихся воздействию кремнезема на работе. При этом риск существует при работе и с натуральными камнями, например гранитом, однако он значительно выше при работе с инженерным камнем — тем, что массово используют для современных кухонных столешниц.

