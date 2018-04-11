В Хабаровске нашли оба черных ящика с разбившегося вертолета

Обнаружены оба черных ящика вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Хабаровске, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«Оба ящика найдены», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске ввели режим ЧС.

Также ранее стало известно, что при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске погиб весь экипаж, шесть человек.

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Также ранее следователи назвали основные версии крушения вертолета.

«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал представитель следствия.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).