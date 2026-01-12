В Сумской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает людей в инженерных полках, поэтому для оперативного возведения оборонительных укреплений были привлечены штурмовики. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Украинское командование в срочном порядке пытается оборудовать оборонительные укрепления. Из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что командование ВСУ из-за больших потерь выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, которые ранее атаковали Курскую область. На вооружении полка были «ударные беспилотники «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс», которыми они атаковали Курскую область.

10 января сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили около десяти боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По информации агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.