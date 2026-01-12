Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища

В Башкирии школьница едва не замерзла на берегу водохранилища
Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов

На берегу Павловского водохранилища в Караидельском районе спасатели обнаружили и эвакуировали 15-летнюю школьницу без сознания и с признаками переохлаждения. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Девочка отдыхала вместе с отцом в одном из туристических комплексов на берегу водохранилища. Утром она вышла на прогулку и к обеду не вернулась. После того как связаться с ней не удалось, отец обратился за помощью в экстренные службы.

Поиски велись с помощью судна на воздушной подушке. Спасатели обследовали прибрежную зону и акваторию и обнаружили девочку без сознания примерно в 30 минутах от берега. Ее эвакуировали, оказали первую помощь на месте, согрели и передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительной информации, школьница заблудилась, не смогла самостоятельно найти дорогу назад, замерзла и потеряла сознание.

Ранее в Якутии мужчина и женщина заблудились в лесу ночью и едва не замерзли.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597799_rnd_9",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+