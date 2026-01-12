В Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища

На берегу Павловского водохранилища в Караидельском районе спасатели обнаружили и эвакуировали 15-летнюю школьницу без сознания и с признаками переохлаждения. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Девочка отдыхала вместе с отцом в одном из туристических комплексов на берегу водохранилища. Утром она вышла на прогулку и к обеду не вернулась. После того как связаться с ней не удалось, отец обратился за помощью в экстренные службы.

Поиски велись с помощью судна на воздушной подушке. Спасатели обследовали прибрежную зону и акваторию и обнаружили девочку без сознания примерно в 30 минутах от берега. Ее эвакуировали, оказали первую помощь на месте, согрели и передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительной информации, школьница заблудилась, не смогла самостоятельно найти дорогу назад, замерзла и потеряла сознание.

