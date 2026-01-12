Размер шрифта
В Калифорнии грузовик протаранил людей во время митинга

ABC: в Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу на акции против Ирана
ABC News

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) грузовик въехал в толпу участников митинга против иранского руководства. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье днем в районе Вествуд. Автомобиль компании U-Haul протаранил демонстрантов, собравшихся на акции протеста. В пожарной службе Лос-Анджелеса сообщили, что на месте происшествия были осмотрены два человека, однако оба отказались от медицинской помощи и госпитализации.

В ходе митинга дорожная полиция Калифорнии обратилась за помощью к департаменту полиции Лос-Анджелеса для организации движения. В результате был временно перекрыт съезд с автострады 405 на улицу Уилшир.

Прокурор США Билл Эссейли заявил в соцсети X, что к расследованию подключилось ФБР. По его словам, агенты работают совместно с полицией Лос-Анджелеса и устанавливают мотивы водителя. Он отметил, что следственные действия продолжаются и общественность будет проинформирована по мере поступления новых данных.

Как уточнил ABC, акция в Лос-Анджелесе прошла на фоне продолжающихся массовых протестов в Иране. По словам журналистов, протесты охватили 574 населенных пункта в 185 городах всех 31 провинции страны. Волна недовольства началась еще в конце декабря.

Первые митинги прошли в центре Тегерана и связаны с ростом инфляции и падением курса национальной валюты — риала. По мере распространения протестов они приобрели более выраженный антиправительственный характер. Участники выступлений скандировали лозунги с призывами к студентам стать голосом народа и требованиями смены власти.

Ранее французские фермеры въехали в Париж на тракторах в рамках акции протеста.

