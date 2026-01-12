Астрономы зафиксировали крупную активную зону на Солнце

Крупный активный центр на Солнце, где уже произошли мощные вспышки, в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, на обратной стороне Солнца в течение последних четырех дней наблюдалась активная область, в которой произошло как минимум две очень сильные вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Специалисты уточнили, что в течение ближайших двух суток эта зона станет видна с Земли, после чего появится возможность детально оценить происходящие там процессы.

В лаборатории подчеркнули, что на данный момент какое-либо влияние зафиксированных вспышек на Землю полностью исключено. Прогнозы на ближайшую неделю специалисты смогут составить только после того, как активная область станет доступна для прямых наблюдений.

Кроме того, минувшей ночью в этой же зоне была зарегистрирована вспышка класса М с уровнем M3.3. Как пояснили ученые, обычно события на обратной стороне Солнца невозможно точно зафиксировать, однако в данном случае область уже находилась практически за горизонтом, что позволило заметить выброс энергии.

Эксперты добавили, что основная часть излучения была экранирована солнечным диском, поэтому реальная мощность вспышки, вероятно, значительно выше наблюдаемой. Однако точно измерить ее невозможно, поскольку на сейчас нет спутников с необходимым оборудованием, которые бы отслеживали противоположную сторону Солнца.

