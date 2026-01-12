Спецпосланник Трампа заявил о незаконной оккупации Гренландии Данией

Дания после Второй мировой войны незаконно оккупировала Гренландию в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН), заявил на своей странице в соцсети X спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри.

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности», — написал Лэндри.

22 декабря 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы, республиканца Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Сперва Лэндри подтвердил, что США хотят получить остров, а затем рассказал, что у Трампа нет таких планов. Однако после атаки США на Венесуэлу Трамп заявил, что Америке нужна Гренландия для обеспечения своей национальной безопасности.

При этом глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что атака на Гренландию будет означать нападение на всю Данию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и призвал его прекратить фантазировать об аннексии острова.

Ранее Трамп сыронизировал, говоря об обороне Гренландии.