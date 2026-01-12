Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака (на фото) оппортунистом, который не способен мыслить на несколько шагов вперед. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Андрей – оппортунистический. По-человечески скажу – ситуативный», — сказал он.

По словам экс-главы МИД, в отличие от нынешнего главы офиса президента Кирилла Буданова его предшественник не умеет мыслить на несколько шагов вперед. Дипломат отметил, что Ермак питал к нему неприязнь. Кулеба добавил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 5 января, не состоялась бы при Ермаке.

28 ноября украинский лидер принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США объяснили, что назначением Буданова Зеленский избавился от соперника на выборах.