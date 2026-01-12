Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Украине начали критиковать нового главу офиса Зеленского

РИА: на Украине начали развеивать миф об эффективности Буданова и ГУР
V_Zelenskiy_official/Telegram

На Украине начали критиковать назначенного главой офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова за его работу на посту руководителя главного управление разведки (ГУР) минобороны республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Уже и на Украине начали развенчивать мифы о «великом» Буданове* и его ГУР», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ГУР вместо того, чтобы получить, обработать и донести до Киева необходимую информацию, создавало «переможные» ролики, нацеленные на поднятие боевого духа украинцев.

Источник добавил, что, по некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале российской специальной военной операции на Украине.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ писали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах.

Также Зеленский подписал указ, которым включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики.

Ранее СМИ оценили роль Буданова в российско-украинских переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597643_rnd_7",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+