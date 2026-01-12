РИА: на Украине начали развеивать миф об эффективности Буданова и ГУР

На Украине начали критиковать назначенного главой офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова за его работу на посту руководителя главного управление разведки (ГУР) минобороны республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Уже и на Украине начали развенчивать мифы о «великом» Буданове* и его ГУР», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ГУР вместо того, чтобы получить, обработать и донести до Киева необходимую информацию, создавало «переможные» ролики, нацеленные на поднятие боевого духа украинцев.

Источник добавил, что, по некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале российской специальной военной операции на Украине.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ писали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах.

Также Зеленский подписал указ, которым включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики.

