В супермаркете в Кургане обрушились перекрытия
Следственный комитет России проводит проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете в Кургане. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В трехэтажном здании, расположенном на ул. Б.-Петрова, 77, произошло обрушение перекрытия со второго на первый этаж, где располагается супермаркет», — говорится в сообщении.
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По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.
Как отмечается, погибших и пострадавших в результате обрушения здания нет.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за обрушения кровли и балконов в пятиэтажке были эвакуированы 50 человек.