В супермаркете в Кургане обрушились перекрытия

Следственный комитет России проводит проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете в Кургане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В трехэтажном здании, расположенном на ул. Б.-Петрова, 77, произошло обрушение перекрытия со второго на первый этаж, где располагается супермаркет», — говорится в сообщении.

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По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

Как отмечается, погибших и пострадавших в результате обрушения здания нет.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за обрушения кровли и балконов в пятиэтажке были эвакуированы 50 человек.