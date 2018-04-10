Washington Post: адвоката Трампа подозревают в банковских махинациях

Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, обвиняют в банковских махинациях, финансовом мошенничестве с использованием информационных технологий и финансовых нарушениях во время избирательной кампании, сообщает Washigton Post со ссылкой на источник.

Сообщается, что в понедельник, 9 апреля, агенты ФБР провели обыск в офисе Коэна на Манхэттене, его доме и гостиничном номере и изъяли документы, в которых содержится информация о клиентах адвоката и его личных сбережениях. Среди изъятых документов есть касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла о сексуальной связи с Трампом, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа. Трамп назвал обыск «позором».